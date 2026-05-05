Récupérons notre attention

Notre attention est aujourd'hui l'objet d'une guerre sans merci. Comment est-elle devenue cette marchandise que l'on s'arrache ? Et comment lutter pour se réapproprier cette ressource tant convoitée ? Nous sommes toutes et tous rivés à nos écrans, esclaves des notifications qui s'enchaînent, spectateurs des mêmes images, des mêmes contenus. Nous peinons à nous concentrer et à réfléchir. Chris Hayes nous montre dans ce livre comment notre attention nous a été confisquée, et comment cette lutte pour le marché du clic a fondamentalement bouleversé nos intimités, et plus largement l'actualité, la politique et les loisirs. Il nous aide à réfléchir à des modèles différents, à retrouver une certaine tranquillité d'esprit. Depuis le chant des sirènes d'Homère jusqu'aux notifications des applis, il analyse notre perte d'attention et prodigue des conseils pour sortir de cette ornière et retrouver notre humanité. Un appel à l'action vital ! "Chris Hayes ne se contente pas d'analyser notre aliénation sociale croissante, il nous offre également une voie vers la raison. Un livre captivant et éclairant". David Grann "Un livre provocateur, solidement argumenté et alarmant". The Washingtonian "Une analyse ambitieuse sur la manière dont les divertissements offerts par les médias ont dégradé notre personnalité, mais aussi notre politique". The New York Times