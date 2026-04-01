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#Roman francophone

Amoureuse de Lorenzo

Susan Meier

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De passage en Toscane pour le mariage de sa fille, Juliette est surprise par l'émoi qu'elle ressent en présence de Lorenzo, le père du marié. Certes, le milliardaire italien est plein de charme - et leur attirance mutuelle est indéniable -, mais elle a appris à se méfier des émotions fortes et des hommes trop beaux. A mesure qu'elle fréquente Lorenzo, pourtant, Juliette en vient à se demander si elle ne pourrait pas oublier ses grands principes pour laisser libre cours à son désir entre ses bras virils. Pour une nuit... ou peut-être même pour la vie ?

Par Susan Meier
Chez Harlequin

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Auteur

Susan Meier

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Amoureuse de Lorenzo

Susan Meier

Paru le 01/04/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

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Scannez le code barre 9782280525763
9782280525763
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