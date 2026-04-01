Amoureuse de Lorenzo

De passage en Toscane pour le mariage de sa fille, Juliette est surprise par l'émoi qu'elle ressent en présence de Lorenzo, le père du marié. Certes, le milliardaire italien est plein de charme - et leur attirance mutuelle est indéniable -, mais elle a appris à se méfier des émotions fortes et des hommes trop beaux. A mesure qu'elle fréquente Lorenzo, pourtant, Juliette en vient à se demander si elle ne pourrait pas oublier ses grands principes pour laisser libre cours à son désir entre ses bras virils. Pour une nuit... ou peut-être même pour la vie ?