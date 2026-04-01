La jumelle disparue ; Les ombres du marais ; Une femme sous tension

La jumelle disparue, Cindi Myers " Je parie que tu ne t'attendais pas à avoir de mes nouvelles. V. " Vince Shepherd, bénévole au sein des Secours en Montagne d'Eagle Mountain, est tétanisé. Ces messages semblent provenir de sa jumelle Valerie, volatilisée alors qu'ils avaient dix ans ! Tammy Patterson, une séduisante journaliste, a justement décidé d'écrire sur sa disparition. Ensemble, ils explorent toutes les pistes tandis que le danger se rapproche ! Les ombres du marais, Carla Cassidy Angel Marchant ne quitte jamais son couteau. Surtout pas depuis que le Voleur d'âmes du marais rôde, faisant disparaître ses victimes sans laisser de trace. La brune farouche a toujours vécu ici... et c'est justement pour ça que Nathan Merrick, biologiste, fait appel à elle pour le guider dans les marécages. C'est alors qu'Angel reçoit d'étranges menaces... Le Voleur d'âmes serait-il jaloux de sa complicité avec Nathan ? + 1 roman gratuit dans ce livre : Une femme sous tension, Janie Crouch - réédité