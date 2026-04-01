L'infirmière et le séducteur ; Conquis par une vétérinaire ; Leur amour impossible

L'infirmière et le séducteur, Louisa Heaton Isla est ravie d'intégrer la clinique Garland comme infirmière. Ce poste représente un nouveau départ pour elle, et rien ne saurait la distraire. Pas même Gabe Newton, le célèbre chirurgien. Hélas, le jour où des paparazzis exposent leur liaison supposée, Isla accepte d'emménager chez Gabe le temps de se faire oublier. Or, auprès de lui et de son adorable fille, elle se prend à rêver de faire partie de leur petite famille... Conquis par une vétérinaire, Caroline Anderson A peine arrivée à Yoxburgh, Ellie enchaîne les catastrophes. Sa maison est insalubre et sa chienne vient de se blesser grièvement ! Prise de panique, elle fonce vers la clinique vétérinaire de la petite ville. Là, non seulement le Dr Hugo sauve son animal, mais il lui propose aussi un poste dans sa clinique et une chambre au-dessus de chez lui ! Et si la chance venait enfin de tourner pour Ellie ? + 1 roman gratuit dans ce livre : Leur amour impossible, Caro Carson - réédité