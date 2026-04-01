Scandaleuse romance

Voilà quatre ans que Melody évite le prince Rene, souverain du Saltzaland. N'est-ce pas le meilleur moyen d'oublier la nuit de passion qu'ils ont partagée avant qu'il lui brise le coeur ? Hélas, lorsque des photos de leurs torrides retrouvailles font la une des journaux, il devient difficile à Melody de jouer l'indifférence. Pire encore, alors qu'elle voudrait garder ses distances avec Rene, celui-ci lui révèle vouloir la protéger des médias... en annonçant publiquement leurs fiançailles !