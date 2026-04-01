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#Roman francophone

Scandaleuse romance

Heidi Rice

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Voilà quatre ans que Melody évite le prince Rene, souverain du Saltzaland. N'est-ce pas le meilleur moyen d'oublier la nuit de passion qu'ils ont partagée avant qu'il lui brise le coeur ? Hélas, lorsque des photos de leurs torrides retrouvailles font la une des journaux, il devient difficile à Melody de jouer l'indifférence. Pire encore, alors qu'elle voudrait garder ses distances avec Rene, celui-ci lui révèle vouloir la protéger des médias... en annonçant publiquement leurs fiançailles !

Par Heidi Rice
Chez Harlequin

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Auteur

Heidi Rice

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Scandaleuse romance

Heidi Rice

Paru le 01/04/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

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Scannez le code barre 9782280524971
9782280524971
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