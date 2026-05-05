Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

La Révolution française

Nicolas Soulas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Des premières contestations de la fin du XVIIIe siècle au couronnement de Napoléon Bonaparte, l'histoire de la Révolution française est une fresque qu'il est parfois difficile de saisir, tant ces quelques années ont concentré des bouleversements intenses. Cette histoire de la Révolution entend livrer un récit accessible en redonnant la parole aux Françaises et aux Français qui ont fait et vécu cet évènement majeur. En croisant approches chronologique et thématique, cet ouvrage se propose de décrypter les grands enjeux de la période (économie, politique, femmes, colonies, etc.) et de tordre le cou à certaines idées reçues. De nombreux focus (Terreur, légendes de Robespierre, Valmy, Bailly le premier maire de Paris, etc.) apportent, un éclairage particulier permettant au lecteur de (re)découvrir quelques grandes figures incontournables de la période ou de rencontrer des acteurs moins connus, mais plus proches de l'expérience révolutionnaire telle que la vécurent des millions d'individus.

Par Nicolas Soulas
Chez Ellipses

|

Auteur

Nicolas Soulas

Editeur

Ellipses

Genre

Révolution française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Révolution française par Nicolas Soulas

Commenter ce livre

 

La Révolution française

Nicolas Soulas

Paru le 05/05/2026

384 pages

Ellipses

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340114630
9782340114630
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.