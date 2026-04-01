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Une seule nuit ; Un témoin trop tentant ; Un arrogant voisin

Katherine Garbera, Janice Maynard, Stella Bagwell

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Une seule nuit, Katherine Garbera Série "Les héritiers de Gilbert Corners" - Tome 2/3 Magnétiques et tourmentés, ils font face à leur destin Dash Gilbert est sous le choc : sa soeur Rory est sortie du coma ! Amnésique, celle-ci pense qu'il a épousé Ellie, sa cavalière lors du bal de promo, dix ans auparavant. Mais Dash n'avait jamais revu Ellie, devenue une spécialiste reconnue en neurotraumatologie. Pour préserver la convalescente, Dash et Ellie prétendront donc être mari et femme jusqu'à sa guérison. Mais une nuit, une seule, va bouleverser leur plan... Un témoin trop tentant, Janice Maynard Il va faire partie de la famille. Daley est exaspérée : sa petite soeur va épouser le frère de Tristan Hamilton. Cet agaçant play-boy qui dirige l'agence publicitaire qui lui a volé des clients ! Elle devra le supporter pendant le week-end du mariage... et cacher l'attirance qui la torture. Quant à Tristan, une question l'obsède : Daley ignore-t-elle vraiment que cette tension entre eux n'est faite que de désir ? + 1 roman gratuit dans ce livre : Un arrogant voisin, Stella Bagwell - réédité

Par Katherine Garbera, Janice Maynard, Stella Bagwell
Chez Harlequin

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Auteur

Katherine Garbera, Janice Maynard, Stella Bagwell

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Une seule nuit ; Un témoin trop tentant ; Un arrogant voisin

Katherine Garbera, Janice Maynard, Stella Bagwell

Paru le 01/04/2026

320 pages

Harlequin

8,50 €

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Scannez le code barre 9782280524148
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