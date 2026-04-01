Les secrets du vicomte

Angleterre, XVIIIe siècle En tant que cadette d'une famille aussi excentrique que théâtrale, Althea Hartley a l'écriture dramatique dans le sang. Sa dernière création ? Un séduisant brigand de grand chemin ! Après de longs mois de page blanche, elle est extatique de sentir les histoires se bousculer en elle et fasciner son auditoire de bal en bal. Il lui faut juste faire abstraction du vicomte Jasper Trueblood : le maladroit aristocrate ne cesse d'interrompre ses récits d'un verre renversé ou d'une presque chute. Cependant, Althea commence à soupçonner le jeune homme d'avoir des motivations cachées pour la faire taire : des orages brûlent dans ses yeux sombres lorsqu'il les pose sur elle, elle y lit bien des secrets et des mystères. Alors qu'elle est impatiente de le démasquer, il est déterminé à rester caché. Mais impossible de nier l'alchimie à laquelle aucun d'eux ne peut résister... The Liars Club 3/3