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L'humanité. Auteur par auteur. Littérature, Philosophie, Culture générale. Prépa ECG-ECT

Ugo Batini, Guillaume Tonning

ActuaLitté
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Destiné aux élèves de classes préparatoires économiques et commerciales, cet ouvrage a pour vocation de devenir le compagnon du cours de culture générale tout au long de l'année. Regroupant des auteurs clefs sur le thème du programme ainsi que des exemples précis, il cherche à mettre en valeur les éléments essentiels des différentes doctrines tout en facilitant leur utilisation au sein d'une dissertation. Dans cette perspective, chaque article est encadré par d'utiles suppléments qui visent à faciliter son appropriation mais aussi son utilisation : - Un résumé analytique pour saisir l'essentiel - Une notion clef mise en perspective - Une analyse de texte - Un mode d'emploi pour intégrer au mieux la référence au sein de votre réflexion Conformément aux ambitions de la discipline, l'ouvrage ne se limite donc pas à une succession de doctrines philosophiques mais enrichit l'analyse en l'ouvrant aux champs littéraire et cinématographique.

Par Ugo Batini, Guillaume Tonning
Chez Ellipses

|

Auteur

Ugo Batini, Guillaume Tonning

Editeur

Ellipses

Genre

Concours administratifs

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L'humanité. Auteur par auteur. Littérature, Philosophie, Culture générale. Prépa ECG-ECT

Ugo Batini, Guillaume Tonning

Paru le 16/06/2026

450 pages

Ellipses

23,00 €

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Scannez le code barre 9782340114548
9782340114548
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