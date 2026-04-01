Coeur de tempête

Galloway, 1837 Lady Ione est en cage, dans son corps comme dans son domaine. Muette, sans possibilité de fuir ni d'échapper à la surveillance qu'on lui impose, elle ne trouve un semblant de liberté que dans sa serre où elle peut se perdre dans ses écrits. Du moins, jusqu'au jour où le nouveau jardinier, Kishan, insolent et moqueur, refuse de quitter les lieux malgré ses ordres, privilégiant le bien-être des plantes ! Il est le premier à la traiter non comme un fantôme ou un poids, mais comme une femme à part entière, qui semble l'intriguer au plus haut point. Si Ione est charmée par le jeune homme à la voix douce, elle ne peut ignorer que dans ses yeux de tigre brûlent bien des secrets et des dangers...