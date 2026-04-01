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#Roman francophone

Coeur de tempête

Tatiana Dublin

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Galloway, 1837 Lady Ione est en cage, dans son corps comme dans son domaine. Muette, sans possibilité de fuir ni d'échapper à la surveillance qu'on lui impose, elle ne trouve un semblant de liberté que dans sa serre où elle peut se perdre dans ses écrits. Du moins, jusqu'au jour où le nouveau jardinier, Kishan, insolent et moqueur, refuse de quitter les lieux malgré ses ordres, privilégiant le bien-être des plantes ! Il est le premier à la traiter non comme un fantôme ou un poids, mais comme une femme à part entière, qui semble l'intriguer au plus haut point. Si Ione est charmée par le jeune homme à la voix douce, elle ne peut ignorer que dans ses yeux de tigre brûlent bien des secrets et des dangers...

Par Tatiana Dublin
Chez Harlequin

|

Auteur

Tatiana Dublin

Editeur

Harlequin

Genre

Romance historique

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Coeur de tempête

Tatiana Dublin

Paru le 01/04/2026

432 pages

Harlequin

8,90 €

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Scannez le code barre 9782280520072
9782280520072
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