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La face obscure de la Police

Jean-Pierre Collombies, Jean-Pierre Colombies

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Ce qu'un policier sait de la police Inspecteur au 36, quai des Orfèvres, spécialiste de la lutte contre les stupéfiants dans les milieux marseillais, Jean-Pierre Colombiès est désormais une figure reconnue de la police de terrain - certains diront qu'il est devenu " la grande gueule médiatique de la police ". Dans ce livre, il confronte méthodiquement sa confiance inébranlable dans l'institution et les dérives avérées de la Grande Boutique. Il évoque ces moments où, pour " faire de belles affaires ", il lui a été demandé de fourguer de l'héroïne à ceux qui étaient susceptibles de l'aider à réaliser une belle saisie, donc ces moments où l'Etat lui a demandé de devenir dealer pour choper des dealers. Il décrit ces moments où la police est incitée à "faire du chiffre" en interpelant à l'aveugle plutôt qu'en intervenant à bon escient. Il révèle l'influence de réseaux dévoyés qui font la loi dans l'institution, promouvant des incompétents ou protégeant des agents déviants. Il dénonce la tyrannie des statistiques qui guident les fonctionnaires au détriment du service rendu à la population. Il montre comment les "forces de l'ordre" peuvent être appelées à "casser du citoyen" pour l'exemple - oui, même en France. Et, à regret, il souligne combien la haine de la police mais aussi les maladresses des plus ou moins "grands patrons" de la Boutique peuvent rendre inefficients les efforts des agents engagés chaque jour au service de la population. Jean-Pierre Colombiès a été inspecteur des stups à Paris et à Marseille. Fort de son expérience, il s'est ensuite spécialisé dans les atteintes aux personnes. Depuis qu'il a pris sa retraite, il est sans cesse sollicité par des médias allant de Beur FM à BFM, où sa liberté de parole apolitique mais toujours franche du collier étonne et passionne.

Par Jean-Pierre Collombies, Jean-Pierre Colombies
Chez Max Milo Editions

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Auteur

Jean-Pierre Collombies, Jean-Pierre Colombies

Editeur

Max Milo Editions

Genre

Criminalité

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La face obscure de la Police

Jean-Pierre Collombies, Jean-Pierre Colombies

Paru le 05/05/2026

300 pages

Max Milo Editions

21,90 €

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