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Miska

Eva Martin

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" Le navire monstrueux était encore à un demi-mille de nos vaisseaux, au moins. Pourtant, trois de ses canons vomirent leurs boulets, dans un nuage de fumée. Le son me parvint un instant après. Un grondement sauvage, un bruit de prédateur victorieux." Pour le capitaine Dacien, tout a commencé par une bière avalée sous des tombereaux de pluie. Une bière, et une rumeur. Toujours la même. Une voile blanche à l'horizon. Un navire capable de survoler les flots. Une légende ridicule, car personne, pas même le marin le plus aguerri, ne peut franchir le maelström. Jusqu'au jour où la rencontre avec ces étrangers venus d'au-delà des mers est inévitable. Un choc de civilisations qui changera Dacien à jamais.

Par Eva Martin
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Eva Martin

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Fantasy

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Miska

Eva Martin

Paru le 01/04/2026

640 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

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