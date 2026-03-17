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The disaster

Jean-Vincent Periano

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Jean Vingt, alias "Le Pape" , est le maître d'un club nocturne où l'argent, la drogue et le sexe dominent chaque instant. Mais après avoir frôlé la mort, il se réveille dans un monde méconnaissable, dévasté par ses propres excès. Alors qu'il est confronté à des phénomènes incompréhensibles, tels que des vortex qui distordent la réalité, un groupe énigmatique, la BITE, lui propose de rejoindre leur combat contre ces anomalies. Plongé dans un tourbillon de chaos, de révélations surnaturelles et de mystères, Jean devra se réinventer et affronter un univers où tout peut basculer à chaque instant.

Par Jean-Vincent Periano
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Jean-Vincent Periano

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Fantasy

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The disaster

Jean-Vincent Periano

Paru le 17/03/2026

172 pages

Le Lys Bleu

18,50 €

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