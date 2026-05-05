Saisir les opportunités de l'intelligence artificielle pour l'entreprise 88 % des entreprises déclarent faire de l'iA. 6 % parviennent à en dégager une valeur mesurable. L'iA et les agents fascinent et incarnent la promesse de gains spectaculaires. Mais derrière l'enthousiasme et les discours marketing, une question demeure : comment créer une valeur durable pour l'entreprise ? iA MANiA est une boussole pour les dirigeants, décideurs, managers, praticiens et curieux qui veulent comprendre et passer à l'action : - identifier les usages et opportunités à forte valeur réelle ; - déployer l'iA là où elle sert la performance avec une stratégie cohérente et maîtrisée ; - bâtir une gouvernance de confiance : éthique, sécurité, maîtrise des risques et empreinte environnementale ; - transformer l'entreprise : données, organisation, modes de travail et culture. Retours d'expérience réels, clés de lecture accessibles, regard lucide sans naïveté ni alarmisme : ce livre pose un cadre concret pour faire de l'iA et des agents un levier de transformation utile, fiable et responsable pour l'entreprise comme pour la société. Préfacé par Cédric Villani (mathématicien médaille Fields, rapporteur de la mission "Donner un sens à l'intelligence artificielle" préfigurant la première stratégie nationale d'IA), enrichi de 101 cas d'usage activables, ce livre aborde l'iA générative, les agents iA et l'iA agentique, l'AI Act et la gouvernance des données et des iA pour donner aux décideurs, dirigeants, DSI, CDO, directeurs iA et managers les clés d'une transformation réussie.