L'Avion, Poutine, l'Amérique... et moi

Il s'est plongé dans la finance à New York dans les années 1980 et a rêvé d'y faire carrière, mais un drame personnel l'oblige à s'en éloigner. De retour en Europe, il joue sa partition dans l'effondrement de l'empire soviétique et le désordre qui débouchera sur l'avènement de Poutine. Au tournant de la quarantaine, devenu écrivain, pressentant l'orientation de celui qui prend le contrôle de la Russie, il enquête sur la tragédie du sous-marin Koursk, puis sur la disparition des deux avions de Malaysia Airlines. Quel peut bien être ce personnage qui, en marge de l'espionnage, creuse la question de l'amour et de l'amitié, tandis que s'affrontent les deux blocs ? Marc Dugain n'a plus besoin de faire ses preuves comme raconteur d'histoires et observateur lucide de la géopolitique de ces quarante dernières années. On est subjugué par son aisance narrative et sa capacité à nous tenir en haleine. Didier Hassoux, Le Canard enchaîné.