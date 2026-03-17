Sobriété, mon amour n'est ni un manifeste, ni un guide méthodique, ni un récit conventionnel. C'est un compagnon de route discret, mais essentiel. Structuré en 888 répliques brèves, il se lit dans l'ordre ou au hasard, apportant un soutien à ceux qui cherchent à adopter une démarche de sobriété ou à réduire leur consommation d'alcool. Cet ouvrage se déploie dans les moments charnières, avant une sortie, après un doute, ou lorsque tout semble vaciller. A travers ses mots, la sobriété devient un acte de reconquête. Celle de la présence, de la lucidité et de la liberté.