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#Roman francophone

Sobriété, mon amour

Adrien Buellet

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Sobriété, mon amour n'est ni un manifeste, ni un guide méthodique, ni un récit conventionnel. C'est un compagnon de route discret, mais essentiel. Structuré en 888 répliques brèves, il se lit dans l'ordre ou au hasard, apportant un soutien à ceux qui cherchent à adopter une démarche de sobriété ou à réduire leur consommation d'alcool. Cet ouvrage se déploie dans les moments charnières, avant une sortie, après un doute, ou lorsque tout semble vaciller. A travers ses mots, la sobriété devient un acte de reconquête. Celle de la présence, de la lucidité et de la liberté.

Par Adrien Buellet
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Adrien Buellet

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Poésie

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Sobriété, mon amour

Adrien Buellet

Paru le 17/03/2026

88 pages

Le Lys Bleu

12,00 €

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Scannez le code barre 9791044032546
9791044032546
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