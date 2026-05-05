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Décryptez vos forces motrices

Stéphanie Angela

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Le 1er livre sur les Forces motrices pour tout comprendre de nos facteurs de motivation Et si la clé de l'épanouissement personnel et professionnel relevait des motivations ? Pour la première fois en français, découvrez les Forces motrices inspirées des travaux d'Eduard Spranger et de Gordon Allport. C'est l'outil complémentaire indispensable au DISC. Vous apprendrez à décoder ce qui se joue derrière chaque action humaine, car savoir comment quelqu'un agit ne suffit pas : pour recruter, manager, collaborer ou diriger, il faut comprendre pour quoi il agit. Vous trouverez dans ce livre : - un décryptage clair des mécanismes souvent invisibles qui influencent vos choix, vos relations et votre réussite ; - des descriptions complètes pour identifier vos motivations profondes et comprendre celles des autres ; - des exemples inspirants tirés de situations réelles, pour transposer les concepts dans votre quotidien. Vous pourrez ainsi : - comprendre ce qui stimule réellement un collaborateur ou une équipe ; - développer un leadership conscient et adapté à chaque profil ; - réduire les incompréhensions et prévenir les conflits. Prêt à décoder votre propre code source motivationnel ?

Par Stéphanie Angela
Chez Vuibert

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Auteur

Stéphanie Angela

Editeur

Vuibert

Genre

Management

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Décryptez vos forces motrices

Stéphanie Angela

Paru le 05/05/2026

266 pages

Vuibert

45,00 €

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