Décryptez vos forces motrices

Le 1er livre sur les Forces motrices pour tout comprendre de nos facteurs de motivation Et si la clé de l'épanouissement personnel et professionnel relevait des motivations ? Pour la première fois en français, découvrez les Forces motrices inspirées des travaux d'Eduard Spranger et de Gordon Allport. C'est l'outil complémentaire indispensable au DISC. Vous apprendrez à décoder ce qui se joue derrière chaque action humaine, car savoir comment quelqu'un agit ne suffit pas : pour recruter, manager, collaborer ou diriger, il faut comprendre pour quoi il agit. Vous trouverez dans ce livre : - un décryptage clair des mécanismes souvent invisibles qui influencent vos choix, vos relations et votre réussite ; - des descriptions complètes pour identifier vos motivations profondes et comprendre celles des autres ; - des exemples inspirants tirés de situations réelles, pour transposer les concepts dans votre quotidien. Vous pourrez ainsi : - comprendre ce qui stimule réellement un collaborateur ou une équipe ; - développer un leadership conscient et adapté à chaque profil ; - réduire les incompréhensions et prévenir les conflits. Prêt à décoder votre propre code source motivationnel ?