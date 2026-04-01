Le Revenant d'Albanie

Pour la première fois dans sa calamiteuse carrière de petit consul, Aurel Timescu fait l'objet d'une promotion. Le voici en Europe ou presque, nommé en Albanie. Mais le pays des Aigles n'est pas un pays comme les autres. Son territoire somptueux entre mer et montagne donne une trompeuse apparence de paix. Il a subi au fil des siècles tant d'invasions, souffert sous des dictatures si terribles, que le peuple s'est protégé en se forgeant ses propres lois et qu'un code de l'honneur, surtout dans les campagnes, régit tous les aspects de la vie... jusqu'à la vengeance. Est-ce pour cela qu'on peut y mourir deux fois ? Comme un certain Marc Lumière ? Aurel, comme toujours, se saisit de l'enquête et plonge dans l'Histoire pour comprendre quelles cicatrices elle a laissées dans les consciences. Il y a un immense plaisir de lecture à suivre les aventures d'Aurel, ses pérégrinations, ses pensées, ses considérations sur la nature humaine, auquel s'ajoute la découverte des arcanes consulaires. Mohammed Aïssaoui, Le Figaro littéraire. L'auteur, ancien ambassadeur, livre certains secrets de la diplomatie, et pointe les affres de la politique internationale contemporaine. Léonard Desbrières, Le Parisien week-end. Agile, drôle, pince-sans-rire et toujours très éclairant sur la contrée explorée, voici un thriller mijoté façon ragoût des Balkans sauce (très) pimentée. Marine de Tilly, Le Point.