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#Roman francophone

Amores in bello

Jean-Luc Augier

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Amores in bello - La guerre... nos amours s'inspire de récits familiaux et de témoignages issus de la Seconde Guerre mondiale pour composer une fresque intime et profondément humaine. Dans un monde marqué par l'occupation et le fracas des armes, Jeanne, Henri, Denis, Antonia, Louis, Emile, Jean, Athos... choisissent d'aimer, de résister et de survivre. Leurs destins s'entrelacent au coeur du chaos, portés par des engagements secrets, des espoirs fragiles et la force du lien invisible qui unit ceux que la guerre tente de séparer. Ancré dans des faits historiques authentiques, ce roman explore la liberté, la résilience et la naissance de l'amour lorsque tout semble vaciller.

Par Jean-Luc Augier
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Jean-Luc Augier

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Amores in bello

Jean-Luc Augier

Paru le 17/03/2026

256 pages

Le Lys Bleu

20,90 €

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Scannez le code barre 9791044032157
9791044032157
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