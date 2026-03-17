Amores in bello - La guerre... nos amours s'inspire de récits familiaux et de témoignages issus de la Seconde Guerre mondiale pour composer une fresque intime et profondément humaine. Dans un monde marqué par l'occupation et le fracas des armes, Jeanne, Henri, Denis, Antonia, Louis, Emile, Jean, Athos... choisissent d'aimer, de résister et de survivre. Leurs destins s'entrelacent au coeur du chaos, portés par des engagements secrets, des espoirs fragiles et la force du lien invisible qui unit ceux que la guerre tente de séparer. Ancré dans des faits historiques authentiques, ce roman explore la liberté, la résilience et la naissance de l'amour lorsque tout semble vaciller.