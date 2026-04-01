Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

La Méduse noire

Yann Queffélec

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
27 avril 1962. Après avoir fait la guerre en Algérie pendant deux ans et demi, Eddie Poujol débarque du Sidi-Ferruch. Or personne n'attend le jeune homme : sa mère n'est plus, son père l'a poussé à partir, et son frère cadet le jalouse en secret. Sur le bateau éprouvé par la tempête, il a prononcé un voeu. Dans le train-couchette Marseille-Paris, où il est monté sans billet, il rencontre Agnès, et la demande en mariage au cours de la nuit. A présent, il aspire à une vie normale... mais sa jeunesse brisée pourrait lui coller à la peau. Une histoire envoûtante, d'une grande sensibilité. Céline Viel, Librairie Quelle Histoire (Evron), Page des libraires. Un vrai bonheur de lecture. Les personnages continuent d'habiter l'imaginaire du lecteur une fois leurs aventures finies. Isabelle Lesniak, Les Echos. Cette poésie des errances, c'est bien du Queffélec. Virtuose. Olivier Mony, Sud Ouest.

Par Yann Queffélec
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Yann Queffélec

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Méduse noire par Yann Queffélec

Commenter ce livre

 

La Méduse noire

Yann Queffélec

Paru le 01/04/2026

312 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253252047
9782253252047
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.