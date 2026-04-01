La Méduse noire

27 avril 1962. Après avoir fait la guerre en Algérie pendant deux ans et demi, Eddie Poujol débarque du Sidi-Ferruch. Or personne n'attend le jeune homme : sa mère n'est plus, son père l'a poussé à partir, et son frère cadet le jalouse en secret. Sur le bateau éprouvé par la tempête, il a prononcé un voeu. Dans le train-couchette Marseille-Paris, où il est monté sans billet, il rencontre Agnès, et la demande en mariage au cours de la nuit. A présent, il aspire à une vie normale... mais sa jeunesse brisée pourrait lui coller à la peau. Une histoire envoûtante, d'une grande sensibilité. Céline Viel, Librairie Quelle Histoire (Evron), Page des libraires. Un vrai bonheur de lecture. Les personnages continuent d'habiter l'imaginaire du lecteur une fois leurs aventures finies. Isabelle Lesniak, Les Echos. Cette poésie des errances, c'est bien du Queffélec. Virtuose. Olivier Mony, Sud Ouest.