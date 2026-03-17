Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Imaginaire

Sand

Pierre Michaël

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le sable est partout ! Il a envahi chaque recoin de notre planète, enseveli les villes et pénétré les moindres interstices. L'apocalypse tant redoutée est finalement arrivée, sous la forme d'un simple grain de sable. Alors que la survie de l'Humanité est plus que menacée, Judith et son voisin Michal décident de tenter l'impossible pour combattre cet ennemi microscopique et implacable. Mais trouveront-ils une solution viable à cette invasion ? Et surtout, réussiront-ils à répondre à la grande question : qu'est réellement ce sable ?

Par Pierre Michaël
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Pierre Michaël

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sand par Pierre Michaël

Commenter ce livre

 

Sand

Pierre Michaël

Paru le 17/03/2026

112 pages

Le Lys Bleu

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791044031136
9791044031136
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.