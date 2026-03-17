Le sable est partout ! Il a envahi chaque recoin de notre planète, enseveli les villes et pénétré les moindres interstices. L'apocalypse tant redoutée est finalement arrivée, sous la forme d'un simple grain de sable. Alors que la survie de l'Humanité est plus que menacée, Judith et son voisin Michal décident de tenter l'impossible pour combattre cet ennemi microscopique et implacable. Mais trouveront-ils une solution viable à cette invasion ? Et surtout, réussiront-ils à répondre à la grande question : qu'est réellement ce sable ?