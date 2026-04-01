Dans La congrégation des magnifiques, Bergthóra Snaebjörnsdóttir suit les traces de poudre qui jalonnent la vie de son héroïne, Verónika - des substances amincissantes de l'adolescence aux cendres du passé. Gourous du fitness et stars des tabloïds, ses parents l'ont élevée dans le fantasme d'une éternelle jeunesse. Imaginative et rebelle, drôle et désarmante, la jeune Verónika ne supporte ni sa famille ni leur mode de vie, elle ne comprend rien à leur régime hyperprotéiné ni à leur culte du corps. Quelques décennies plus tard, désormais quarantenaire, Verónika est l'héritière d'une immense fortune et décide d'abandonner sécurité, notoriété et richesse en s'installant à Tenerife. La poudre réapparaît sous une autre forme lorsqu'elle tombe amoureuse de Prince, un vendeur de pilules censées guérir tous les maux du corps et de l'esprit... L'obsession de l'apparence, la violence familiale ou le dangereux vernis du bien-être sont autant de thèmes que Bergthóra Snaebjörnsdóttir explore avec une maîtrise saisissante. Vécu comme un électrochoc lors de sa parution, La congrégation des magnifiques a été élu meilleur livre de l'année par les libraires islandais.