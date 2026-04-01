Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman étranger

La congrégation des magnifiques

Bergthóra Snæbjörnsdóttir

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans La congrégation des magnifiques, Bergthóra Snaebjörnsdóttir suit les traces de poudre qui jalonnent la vie de son héroïne, Verónika - des substances amincissantes de l'adolescence aux cendres du passé. Gourous du fitness et stars des tabloïds, ses parents l'ont élevée dans le fantasme d'une éternelle jeunesse. Imaginative et rebelle, drôle et désarmante, la jeune Verónika ne supporte ni sa famille ni leur mode de vie, elle ne comprend rien à leur régime hyperprotéiné ni à leur culte du corps. Quelques décennies plus tard, désormais quarantenaire, Verónika est l'héritière d'une immense fortune et décide d'abandonner sécurité, notoriété et richesse en s'installant à Tenerife. La poudre réapparaît sous une autre forme lorsqu'elle tombe amoureuse de Prince, un vendeur de pilules censées guérir tous les maux du corps et de l'esprit... L'obsession de l'apparence, la violence familiale ou le dangereux vernis du bien-être sont autant de thèmes que Bergthóra Snaebjörnsdóttir explore avec une maîtrise saisissante. Vécu comme un électrochoc lors de sa parution, La congrégation des magnifiques a été élu meilleur livre de l'année par les libraires islandais.

Par Bergthóra Snæbjörnsdóttir
Chez Grasset & Fasquelle

|

Auteur

Bergthóra Snæbjörnsdóttir

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Littérature scandinave

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La congrégation des magnifiques par Bergthóra Snæbjörnsdóttir

Commenter ce livre

 

La congrégation des magnifiques

Bergthóra Snæbjörnsdóttir trad. Hadrien Chalard

Paru le 01/04/2026

480 pages

Grasset & Fasquelle

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246838067
9782246838067
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.