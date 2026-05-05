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Dictionnaire géopolitique du monde occidental

Jean-Sylvestre Mongrenier

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Une approche large et précise d'une civilisation à vocation mondiale et de ses héritages historiques, dans un contexte de rédéfinition des équilibres géopolitiques mondiaux. Utilisée avec parcimonie, voire démonisée, la notion d'Occident est essentielle à l'intelligence de l'histoire universelle, comme à celle des équilibres géopolitiques des temps présents. De part et d'autre de l'Atlantique Nord et jusqu'aux antipodes, nombreux sont ceux qui voudraient ôter tout contenu concret et valeur objective à cette identité de civilisation. En d'autres termes, l'Occident ne serait qu'un discours creux ; il n'existerait pas. Ainsi le Quai d'Orsay s'interdit-il longtemps d'employer le terme d'Occident : la France était "ailleurs" . Mais les puissances hostiles de l'axe eurasiatique, leurs alliés et leurs affidés, ne sont pas dupes de tels jeux de langage ; Moscou, Pékin, Téhéran, d'autres encore, désignent l'Occident comme leur ennemi. Cela au moment où l' "Amérique-puissance" s'éloigne de la vieille Europe Aussi la notion d'Occident et les vertus associées doivent-elles être réinvestis.

Par Jean-Sylvestre Mongrenier
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

Jean-Sylvestre Mongrenier

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Géopolitique

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Dictionnaire géopolitique du monde occidental

Jean-Sylvestre Mongrenier

Paru le 05/05/2026

820 pages

Presses Universitaires de France

32,00 €

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