Cahier de jeux bien-être

Un cahier de vacances pour adultes avec plus de 70 jeux autour du bien-être. Apprenez comment prendre soin de vous avec ce cahier de 74 jeux sur le bien-être ! - Sérénité : Des jeux d'associations, des rébus ou des quiz pour se détendre - Creativité : Des coloriages, des puzzles ou des jeux de différences pour se divertir - Energie : Des mots casés, des phrases à trous pour booster son moral Un cahier ludique pour cultiver votre bien-être, à votre rythme. Découvrez les bienfaits du mouvement, de la créativité et de la relaxation pour retrouver votre équilibre intérieur. Réfléchissez, jouez et prenez du temps pour vous ! Avec toutes les solutions en fin d'ouvrage