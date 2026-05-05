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Cahier de jeux bien-être

Aurore Meyer, Rebecca Benedittini

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Un cahier de vacances pour adultes avec plus de 70 jeux autour du bien-être. Apprenez comment prendre soin de vous avec ce cahier de 74 jeux sur le bien-être ! - Sérénité : Des jeux d'associations, des rébus ou des quiz pour se détendre - Creativité : Des coloriages, des puzzles ou des jeux de différences pour se divertir - Energie : Des mots casés, des phrases à trous pour booster son moral Un cahier ludique pour cultiver votre bien-être, à votre rythme. Découvrez les bienfaits du mouvement, de la créativité et de la relaxation pour retrouver votre équilibre intérieur. Réfléchissez, jouez et prenez du temps pour vous ! Avec toutes les solutions en fin d'ouvrage

Par Aurore Meyer, Rebecca Benedittini
Chez Merci les Livres

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Auteur

Aurore Meyer, Rebecca Benedittini

Editeur

Merci les Livres

Genre

Jeux

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Cahier de jeux bien-être

Aurore Meyer, Rebecca Benedittini

Paru le 05/05/2026

64 pages

Merci les Livres

7,95 €

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Scannez le code barre 9791070150733
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