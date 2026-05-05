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Cahier de vacances Charlène et Francesca

Charlène & Francesca, Et francesca Charlène

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Après le succès de leur liure de cuisine Amore en Italie, on fait ça comme ça, ce cahier de vacances reflète parfaitement l'univers de ce duo franco-italien : pétillant, drôle et généreux. Jeux sur les différences entre la France et l'Italie, tests ludiques pour s'initier d l'italien, mots fléchés gourmands, quiz sur les régions... autant d'activités pour apprendre en s'amusant. Un cahier joyeux et ensoleillé, placé sous le signe de la dolce vita !

Par Charlène & Francesca, Et francesca Charlène
Chez Marie Claire Editions

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Auteur

Charlène & Francesca, Et francesca Charlène

Editeur

Marie Claire Editions

Genre

Jeux

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Cahier de vacances Charlène et Francesca

Charlène & Francesca, Et francesca Charlène

Paru le 05/05/2026

64 pages

Marie Claire Editions

10,95 €

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Scannez le code barre 9791032312384
9791032312384
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