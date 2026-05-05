Cahier de vacances Charlène et Francesca

Après le succès de leur liure de cuisine Amore en Italie, on fait ça comme ça, ce cahier de vacances reflète parfaitement l'univers de ce duo franco-italien : pétillant, drôle et généreux. Jeux sur les différences entre la France et l'Italie, tests ludiques pour s'initier d l'italien, mots fléchés gourmands, quiz sur les régions... autant d'activités pour apprendre en s'amusant. Un cahier joyeux et ensoleillé, placé sous le signe de la dolce vita !