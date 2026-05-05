Mon cahier d'activités créatives à la mer !

Avec ce carnet les vacances à la mer se transforment en une aventure créative où chaque page devient un souvenir à dessiner, observer et collectionner ! Après Réaliser son carnet de voyage, Olivia Guez propose une déclinaison jeunesse innovante qui réinvente le cahier de vacances. Fini la corvée des exercices scolaires : ces carnets d'activités créatives accompagnent les enfants dès 7 ans à la mer avec un angle artistique, pédagogique et ludique unique. Chaque page propose des activités de dessin, d'observation de la nature et de création pour capturer les moments de vacances autrement. Une alternative bienvenue aux écrans qui séduira les parents en quête d'activités épanouissantes pour leurs enfants.