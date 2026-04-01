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#Album jeunesse

Petit guide des humains à l'usage des animaux

Astrid Desbordes, Aurore Petit

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Un délicieux et malicieux album miroir pour nous regarder autrement. "Ce matin, Albert a trouvé un petit oiseau dans le jardin. Tombé du nid, avec un air complètement perdu. C'est normal, l'a rassuré Albert. Ce n'est pas rien d'arriver chez les humains. Viens avec moi, je vais t'expliquer tout ça". Albert décide illico d'emmener l'oiseau découvrir le monde des humains : il tente de le lui raconter en se mettant à sa place et en adoptant son point de vue d'oiseau. Commence alors à se dérouler le fil d'un inventaire poétique et plein d'humour où les maisons sont comparées à des nids, les bras à des ailes, les vêtements aux plumes et aux poils, les supermarchés à des potagers, le chocolat à des asticots, ... Mais on a aussi beaucoup en commun et chez chacun, c'est toujours l'amou qui a le dernier mot.

Par Astrid Desbordes, Aurore Petit
Chez Casterman

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Auteur

Astrid Desbordes, Aurore Petit

Editeur

Casterman

Genre

Casterman

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Petit guide des humains à l'usage des animaux

Astrid Desbordes, Aurore Petit

Paru le 01/04/2026

48 pages

Casterman

12,95 €

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Scannez le code barre 9782203293014
9782203293014
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