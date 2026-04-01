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#Roman graphique

Bichette !

Emilie Gleason, Gleason Emilie

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Gui, 31 ans, est jardinier municipal à Monmignon-sur-mer. Tir-au-flanc et grande gueule, il se laisse vivre, au grand dam de sa patronne, qui n'en peut plus. Alors que la réalité professionnelle semble devoir le rattrapper, l'arrivée de Bichette, jeune stagiaire au talent inné pour les plantes et à l'enthousiasme débordant, lui permet de donner une dernière fois le change à sa direction. Pris par une véritable folie des grandeurs, ce duo bigarré va vite vouloir refaire le monde, quitte à y sacrifier tout le reste !

Par Emilie Gleason, Gleason Emilie
Chez Casterman

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Auteur

Emilie Gleason, Gleason Emilie

Editeur

Casterman

Genre

Romans graphiques

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Bichette !

Emilie Gleason, Gleason Emilie

Paru le 01/04/2026

192 pages

Casterman

24,00 €

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Scannez le code barre 9782203283794
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