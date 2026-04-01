Gui, 31 ans, est jardinier municipal à Monmignon-sur-mer. Tir-au-flanc et grande gueule, il se laisse vivre, au grand dam de sa patronne, qui n'en peut plus. Alors que la réalité professionnelle semble devoir le rattrapper, l'arrivée de Bichette, jeune stagiaire au talent inné pour les plantes et à l'enthousiasme débordant, lui permet de donner une dernière fois le change à sa direction. Pris par une véritable folie des grandeurs, ce duo bigarré va vite vouloir refaire le monde, quitte à y sacrifier tout le reste !