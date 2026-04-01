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L'enfant face à la violence dans le couple

Karen Sadlier

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La violence dans le couple a longtemps été considérée comme une affaire ne concernant que les seuls adultes. Des études internationales ont cependant prouvé qu'elle avait également de graves conséquences sur le développement physique et psychologique de l'enfant témoin. Les agressions physiques, sexuelles, verbales, psychologiques et économiques, créent un climat de vie marqué au quotidien par l'insécurité et l'instabilité. Au coeur d'enjeux familiaux, sociaux et judiciaires, l'enfant se trouve, dès son plus jeune âge, menacé dans son développement. Les implications psychologiques et médicales de la violence conjugale posent la question de la protection de l'enfant : faut-il parler d'une forme de maltraitance ? Quelles sont les réponses en France au plan social, judiciaire, thérapeutique et politique ? Comment le problème est-il abordé par les autres pays européens ? Conçu pour les professionnels de la santé, de la justice, de l'éducation, du secteur social et médico-social, cet ouvrage fait le point sur les connaissances actuelles et définit des axes de réflexion pour améliorer notre réponse aux besoins de ces enfants. Nouvelle édition intégrant les récentes évolutions législatives

Par Karen Sadlier
Chez Dunod

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Auteur

Karen Sadlier

Editeur

Dunod

Genre

Psychologie de l'enfant

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L'enfant face à la violence dans le couple

Karen Sadlier

Paru le 01/04/2026

216 pages

Dunod

26,00 €

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Scannez le code barre 9782100891733
9782100891733
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