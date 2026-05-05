Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Fawning

Ingrid Clayton

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Arrêtez de vouloir plaire à tout prix ! Nous connaissions déjà les trois F, réponses face à une situation stressante : Fight, Flight, Freeze (le combat, la fuite et l'immobilité). Mais les psychologues ont identifié une quatrième réaction de survie, fréquente et pourtant méconnue : le Fawning. Il se manifeste lorsque, au lieu de prendre vos distances, vous vous rapprochez inexplicablement d'un proche ou d'une relation qui vous fait souffrir. Présentez-vous vos excuses aux personnes qui vous ont blessé ? Vous liez-vous d'amitié avec ceux qui vous harcèlent ? Avez-vous du mal à dire " non " quand c'est nécessaire ? Le fawning explique pourquoi vous restez dans des emplois insatisfaisants, vous vous engagez dans des relations toxiques et tolérez des environnements dysfonctionnels, même lorsqu'il semble évident pour les autres que vous devriez partir. C'est une stratégie de protection ingénieuse dans les situations dangereuses qui devient problématique quand elle se transforme en une réaction répétitive et compulsive dans votre vie quotidienne, générant une perte d'estime de soi, du stress, de l'anxiété relationnelle et un épuisement. Mais vous pouvez rompre ce schéma en comprenant vos réactions traumatiques. Ce livre empathique vous y aide et propose des stratégies concrètes pour mieux identifier vos propres besoins et émotions. Une vie libre et autonome vous attend !

Par Ingrid Clayton
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Ingrid Clayton

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Affirmation de soi

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fawning par Ingrid Clayton

Commenter ce livre

 

Fawning

Ingrid Clayton trad. Danielle Lafarge

Paru le 05/05/2026

367 pages

Leduc.s éditions

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028538149
9791028538149
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.