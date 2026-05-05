Arrêtez de vouloir plaire à tout prix ! Nous connaissions déjà les trois F, réponses face à une situation stressante : Fight, Flight, Freeze (le combat, la fuite et l'immobilité). Mais les psychologues ont identifié une quatrième réaction de survie, fréquente et pourtant méconnue : le Fawning. Il se manifeste lorsque, au lieu de prendre vos distances, vous vous rapprochez inexplicablement d'un proche ou d'une relation qui vous fait souffrir. Présentez-vous vos excuses aux personnes qui vous ont blessé ? Vous liez-vous d'amitié avec ceux qui vous harcèlent ? Avez-vous du mal à dire " non " quand c'est nécessaire ? Le fawning explique pourquoi vous restez dans des emplois insatisfaisants, vous vous engagez dans des relations toxiques et tolérez des environnements dysfonctionnels, même lorsqu'il semble évident pour les autres que vous devriez partir. C'est une stratégie de protection ingénieuse dans les situations dangereuses qui devient problématique quand elle se transforme en une réaction répétitive et compulsive dans votre vie quotidienne, générant une perte d'estime de soi, du stress, de l'anxiété relationnelle et un épuisement. Mais vous pouvez rompre ce schéma en comprenant vos réactions traumatiques. Ce livre empathique vous y aide et propose des stratégies concrètes pour mieux identifier vos propres besoins et émotions. Une vie libre et autonome vous attend !