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La boîte à outils de la gestion du temps

Pascale Bélorgey

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Dans un quotidien saturé de mails, de réunions, d'urgences imposées et de projets qui s'accumulent, vous pouvez avoir le sentiment de courir sans jamais arriver au bout de vos tâches. Et si l'enjeu n'était pas seulement de "gagner du temps" , mais de mieux le piloter ? Découvrez 70 outils et méthodes de gestion du temps pour savoir anticiper, s'adapter et être réactif. Les avantages que vous en retirerez : - Un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle - Une organisation optimisée en fonction de votre énergie et de votre personnalité - Des dossiers de fond ou de réflexion stratégique produits à moindre effort pour un résultat plus créatif et qualitatif - Des réunions plus courtes et plus productives - Des outils digitaux (dont l'IA générative) au service de vos objectifs, maîtrisés et non subis S'appuyant sur les neurosciences, Process Com® et une longue expérience de formation, Pascale Bélorgey propose une approche profondément humaine : il ne s'agit pas de remplir davantage vos journées, mais de libérer du temps pour ce qui compte vraiment pour vous.

Par Pascale Bélorgey
Chez Dunod

|

Auteur

Pascale Bélorgey

Editeur

Dunod

Genre

Gestion du temps

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La boîte à outils de la gestion du temps

Pascale Bélorgey

Paru le 01/04/2026

198 pages

Dunod

26,90 €

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