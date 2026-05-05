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Ma bible de la haute sensibilité

Nathalie Clobert

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La haute sensibilité peut être vécue au quotidien comme une source d'inconfort, voire de souffrance psychologique. Mais elle procure aussi des émotions positives intenses et des expériences inoubliables. Connaître et apprivoiser cet aspect de votre personnalité est essentiel pour bien vivre. Cette bible vous propose des clés de compréhension et des solutions pour accepter votre sensibilité élevée, en faire une ressource et trouver votre place parmi les autres. Partez à la découverte des trésors émotionnels, relationnels et esthétiques de la haute sensibilité grâce à : - Des tests pour évaluer votre sensibilité et comprendre comment vous la vivez au quotidien. - Des pistes de réflexion pour vivre la sensibilité élevée comme une ressource dans le monde du travail. - Des exercices pour apprendre à réguler vos émotions, afin de mieux vivre avec les autres tout en restant vous-même, et pour reconstruire votre estime de soi. - Des ressources précieuses pour développer vos compétences, utiliser votre empathie, mais aussi pour trouver la thérapie qui vous convient. - Des clés pour élever un enfant (très) sensible et l'aider à s'épanouir. - Des témoignages éclairants concernant la sensibilité élevée à tout âge. - De nouvelles données scientifiques qui améliorent la connaissance de la haute sensibilité. Mieux comprendre la sensibilité élevée et en tirer le meilleur Nathalie Clobert est philosophe, psychologue clinicienne, formatrice et hypnothérapeute. Elle accompagne les adultes et les adolescents dans leur démarche de thérapie et de développement personnel. Elle s'intéresse à la construction de la personnalité, à la résilience, à l'imaginaire, au haut potentiel intellectuel et à la haute sensibilité. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages sur ces thématiques et d'un roman initiatique aux éditions Leduc.

Par Nathalie Clobert
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Nathalie Clobert

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Connaissance de soi

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Ma bible de la haute sensibilité

Nathalie Clobert

Paru le 05/05/2026

289 pages

Leduc.s éditions

23,00 €

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