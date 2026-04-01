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La boîte à outils du Freelance

Stéphanie Moran

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Qu'est-ce qu'être freelance ? Est-ce fait pour vous ? Comment définir votre identité professionnelle, votre offre, trouver vos clients, maîtriser votre trésorerie ? Comment gérer la grande liberté mais aussi l'incertitude qu'être freelance génère ? Cette boîte à outils vous donne toutes les clés pour passer à l'action avec des fiches outils directement opérationnelles au quotidien, une présentation synthétique et visuelle pour maîtriser l'essentiel, des conseils méthodologiques et des cas d'entreprise pour approfondir, répartis en 61 outils et 10 objectifs : - Démarrer son activité de freelance - Construire son identité professionnelle - Créer une activité indépendante rentable - Concevoir et structurer son offre - Attirer, convaincre et garder ses clients - Définir et incarner sa marque pro - Réseauter et sortir de l'isolement - Etre orienté client - Booster son efficacité personnelle et professionnelle - Développer son leadershipQue vous envisagiez de devenir freelance ou que vous ayez déjà sauté le pas, ce livre est fait pour vous. Cette 2e édition, actualisée et enrichie de nouveaux outils, vous aidera à mieux anticiper les creux d'activité, à exploiter les plateformes de mise en relation, à rompre avec l'isolement et à intégrer l'IA dans votre quotidien.

Par Stéphanie Moran
Chez Dunod

|

Auteur

Stéphanie Moran

Editeur

Dunod

Genre

Création d'entreprise

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La boîte à outils du Freelance

Stéphanie Moran

Paru le 01/04/2026

192 pages

Dunod

26,90 €

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Scannez le code barre 9782100876082
9782100876082
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