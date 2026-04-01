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#Roman étranger

Cette folle envie de tuer

Camilla Barnes

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Ce week-end encore, Miranda assiste aux incessantes chamailleries de ses parents, un couple fantasque qu'un rien pousse à la dispute. Après avoir passé toute leur vie à Oxford, ces deux retraités ont élu domicile dans un manoir décati de l'ouest de la France où ils cohabitent avec deux lamas, huit canards, cinq poules et deux chats. Si la mère de Miranda dirige la maisonnée d'une main de fer, son père, en bon philosophe, reste stoïque et persiste à faire comme cela lui chante, mais en douce, sa rébellion (et son courage) se limitant à ses reparties incisives. Ces séjours auxquels Miranda s'astreint font l'objet d'une correspondance désopilante avec sa soeur et sa fille, où elle leur avoue cette folle envie de tuer qui parfois la saisit. Dans ce premier roman à l'humour vif et piquant, Camilla Barnes dépeint une famille aussi excentrique qu'attachante, dont les travers sont loin de nous être étrangers.

Par Camilla Barnes
Chez Flammarion

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Auteur

Camilla Barnes

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Cette folle envie de tuer

Camilla Barnes trad. Cécile Arnaud

Paru le 01/04/2026

240 pages

Flammarion

22,00 €

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Scannez le code barre 9782080460851
9782080460851
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