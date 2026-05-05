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#Roman étranger

C'était le printemps en hiver

Eulalia Comas

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Un récit pudique et vibrant, qui rappelle que certaines amours ne durent peut-être pas longtemps - mais laissent une empreinte éternelle. Y a-t-il des limites à l'amour ? Voici l'histoire vraie d'un amour qui défie les convenances : celle d'une femme et d'un homme séparés par un écart d'âge vertigineux, mais réunis par une évidence silencieuse. Lors d'un vol reliant Amsterdam à Montréal, Laia rencontre Bob. Ce qui aurait pu s'effacer comme une conversation de passage devient le début d'un lien inattendu. Peu à peu, leurs échanges - des lettres, des mails, des fragments de vie - dessinent une complicité qui échappe aux règles habituelles. Et lorsque leurs âmes prennent le pas sur les conventions, ils font le choix le plus simple et le plus risqué : s'aimer. Intensément. Des années plus tard, après la disparition de Bob, Laia trouve la force de mettre des mots sur ce qui fut le plus grand amour de sa vie. A travers ce court roman déjà best-seller en Catalogne, elle raconte une relation qui n'aurait jamais dû exister... et qui pourtant a tout illuminé. Un récit pudique et vibrant, qui rappelle que certaines amours ne durent peut-être pas longtemps, mais laissent une empreinte éternelle.

Par Eulalia Comas
Chez Le soir venu

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Auteur

Eulalia Comas

Editeur

Le soir venu

Genre

Littérature anglo-saxonne

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C'était le printemps en hiver

Eulalia Comas

Paru le 21/05/2026

192 pages

Le soir venu

17,95 €

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