C'était le printemps en hiver

Un récit pudique et vibrant, qui rappelle que certaines amours ne durent peut-être pas longtemps - mais laissent une empreinte éternelle. Y a-t-il des limites à l'amour ? Voici l'histoire vraie d'un amour qui défie les convenances : celle d'une femme et d'un homme séparés par un écart d'âge vertigineux, mais réunis par une évidence silencieuse. Lors d'un vol reliant Amsterdam à Montréal, Laia rencontre Bob. Ce qui aurait pu s'effacer comme une conversation de passage devient le début d'un lien inattendu. Peu à peu, leurs échanges - des lettres, des mails, des fragments de vie - dessinent une complicité qui échappe aux règles habituelles. Et lorsque leurs âmes prennent le pas sur les conventions, ils font le choix le plus simple et le plus risqué : s'aimer. Intensément. Des années plus tard, après la disparition de Bob, Laia trouve la force de mettre des mots sur ce qui fut le plus grand amour de sa vie. A travers ce court roman déjà best-seller en Catalogne, elle raconte une relation qui n'aurait jamais dû exister... et qui pourtant a tout illuminé. Un récit pudique et vibrant, qui rappelle que certaines amours ne durent peut-être pas longtemps, mais laissent une empreinte éternelle.