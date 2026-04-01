Un guide colorimétrique complet pour comprendre les couleurs qui vous mettent en valeur ! Avez vous déjà porté un haut qui vous grise le teint, ou une robe qui attire soudain tous les compliments sans raison apparente ? La clé se trouve dans l'univers subtil de la colorimétrie : découvrez quelle est votre saison, déterminez votre contraste, identifiez votre sous ton... Ce livre vous accompagne pour révéler votre éclat, choisir les teintes qui vous subliment et composer des looks harmonieux.