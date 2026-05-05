Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Variations sur une élégie d'Anna Akhmatova

Sophie Benech

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toute traduction représente une immersion au coeur de deux langues, mais aussi une lecture personnelle d'un texte, une interprétation au sens musical du terme. On peut être touché par une interprétation davantage que par une autre, mais elles méritent toutes d'exister. En étudiant de près six versions françaises d'un poème russe, cet essai nous plonge dans le vif du processus de traduction, mettant en lumière les difficultés auxquelles se sont heurtés les traducteurs, les dilemmes auxquels ils ont été confrontés, les choix qu'ils ont dû faire, et la façon dont chacun d'eux a tenté de rendre la beauté qu'il avait sentie dans le poème original. Cette analyse concrète et détaillée s'adresse à tous les passionnés de littérature et de poésie, et à tous ceux qu'intéresse le passage d'une langue à l'autre.

Par Sophie Benech
Chez Interférences

|

Auteur

Sophie Benech

Editeur

Interférences

Genre

Stylistique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Variations sur une élégie d'Anna Akhmatova par Sophie Benech

Commenter ce livre

 

Variations sur une élégie d'Anna Akhmatova

Sophie Benech

Paru le 05/05/2026

100 pages

Interférences

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782909589541
9782909589541
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.