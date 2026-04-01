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Pistache

Eric Fénot, 180°C

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Il est une injustice au royaume des ingrédients : alors que certains se font revisiter à l'envi dans toutes sortes de préparations, d'autres sont condamnés à n'apparaître que dans un seul rôle. C'est triste... mais pas inéluctable ! C'est justement la mission de ces Petits Cahiers : mieux connaître et cuisiner ces trésors du garde-manger. Longtemps cantonnée à la garniture des pâtisseries orientales ou à la glace du dimanche, la pistache reste sous-exploitée. Et pourtant, de l'apéritif au dessert, il y a tant à découvrir et à cuisiner ! Croquante, colorée, subtilement parfumée, elle mérite bien plus qu'un simple rôle décoratif. La preuve... - Un petit format mais un contenu inchangé : un beau livre illustré, riche en images, histoires, recettes... - 15 recettes (salées ou sucrées) et leurs variantes illustrées pour sortir des sentiers battus et oublier l'éternelle glace à la pistache : Pesto à la pistache et au basilic, Houmous au tahini et à la pistache, Croquettes de poulet pané à la pistache, Tagliatelles de courgettes sauce pistache, Halva à la pistache, Chocolat Dubaï, etc. - La pistache, un ingrédient précieux et tendance ! Plus de 10 000 tonnes consommées chaque année en France, et une demande en hausse pour ses qualités nutritives et son goût unique.

Par Eric Fénot, 180°C
Chez Hachette

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Auteur

Eric Fénot, 180°C

Editeur

Hachette

Genre

Desserts, pâtisseries

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Pistache

Eric Fénot, 180°C

Paru le 08/04/2026

48 pages

Hachette

9,95 €

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Scannez le code barre 9782017379126
9782017379126
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