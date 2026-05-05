Etre en pleine conscience

" L'homme qui vit dans la pleine conscience comprend, agit. L'homme qui est inconscient, non vigilant, mécanique, robotisé, réagit. Et lorsque vous agissez d'instant en instant, dans la pleine conscience, en observant avec attention, votre intelligence s'aiguise. Vous commencez à être lumineux, à rayonner. Mais cela se produit grâce à deux choses : l'observation et l'action à partir de cette observation. L'observation devrait vous conduire à l'action, une nouvelle forme d'action. Une nouvelle qualité est apportée à l'action. L'homme de pleine conscience répond, il est responsable, littéralement ! " " Vivre en pleine conscience, c'est vivre en étant dans l'instant présent, attentif, conscient de vous-même et conscient de tout ce qui se passe autour de vous. Vous êtes comme un miroir, vous reflétez. Et vous reflétez tellement bien que n'importe quel acte qui naît de cette réflexion est toujours juste parce qu'il est en harmonie avec l'existence. Il ne vient pas de vous, vous n'êtes pas l'acteur. L'acte vient du Tout. Il n'est pas votre acte, ce n'est pas vous qui avez décidé de le faire ainsi. Vous ne le provoquez pas, vous lui permettez de se produire. L'essentiel de mon message est ceci : dans la vie, vous avez besoin d'une conscience, pas d'une personnalité. La conscience est réelle, la personnalité est fausse. La personnalité est nécessaire à ceux qui n'ont pas de conscience. Si vous avez des yeux, vous n'avez pas besoin d'un bâton d'aveugle pour vous guider. " Osho. Ce livre ne vous laissera pas indifférent : avec humour, dans un langage alerte et vivant, parfois provocateur, il vous ouvrira de nouveaux horizons pour vivre la vie, votre vie, différemment en pleine conscience.