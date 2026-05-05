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La Suisse au cinéma

Xxx, Arnaud Aubelle

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La Suisse comme vous ne l'avez jamais regardée ! Ce livre présente 100 films internationaux se déroulant entièrement ou partiellement en Suisse. Il prend la forme d'un guide proposant pour chaque film un texte critique et un encart sur son lien avec la Suisse. Y figurent des films de cinéastes majeurs comme Cronenberg, Chabrol, Hitchcock, Clint Eastwood ou Blake Edward, ainsi que certains James Bond, des films primés comme Trois Couleurs : Rouge, des films hollywoodiens des années 40/50, des giallos, des films de Bollywood et d'autres pays d'Asie, ou encore plusieurs films allemands.

Par Xxx, Arnaud Aubelle
Chez Helvetiq

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Auteur

Xxx, Arnaud Aubelle

Editeur

Helvetiq

Genre

Histoire du cinéma

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La Suisse au cinéma

Xxx, Arnaud Aubelle

Paru le 05/05/2026

256 pages

Helvetiq

35,00 €

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Scannez le code barre 9782889770687
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