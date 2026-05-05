Surpoids, rétention d’eau, cellulite, etc.

Connaissez-vous la cure à l'eau, véritable coupe-faim naturel ? Savez-vous préparer la soupe au chou qui fait vraiment mincir ? Avez-vous déjà essayé l'huile essentielle de citron pour réduire une cellulite bien installée ? Et vous a-t-on parlé des secrets du vinaigre de cidre contre les kilos en trop ? Pour que les trucs de santé les plus utiles circulent et rendent service au plus grand nombre, Sophie Lacoste, rédactrice en chef du magazine Rebelle-Santé, les collecte depuis près de trente ans. Dans ce guide pratique sont réunis plus de 100 astuces et remèdes naturels, pour vous aider à vous débarrasser des rondeurs superflues, d'une cellulite disgracieuse, d'une fringale galopante, et bien d'autres petits maux du même ordre !