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Boule & Bill

Aurélia Bertrand

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Attention, chien marrant ! Boule, le petit garçon facétieux, et Bill, son adorable cocker, passent leur temps à faire des bêtises et à jouer ! Accompagnés par le père bricoleur et la mère exemplaire de Boule, la tortue Caroline ou encore le chat Caporal - l'ennemi juré de Bill -, découvre 50 illustrations inédites qui suivent les aventures quotidiennes de cette famille particulièrement sympathique, qui existe depuis 1959. Suis les codes couleurs pour révéler 50 scènes plus amusantes les unes que les autres. 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau ou feutres acryliques 2 - COLORIE LES NUMEROS - selon le code couleur pour révéler une magnifique illustration ! 3 - CONFORTABLEMENT - profite d'un moment de détente avec les livres de coloriage Hachette Heroes ! 100 PAGES DE COLORIAGE MYSTERE - pour des heures de divertissement GRAND FORMAT - le format 300 mm x 215 mm pour donner vie aux personnages PAPIER PREMIUM - pour éviter tout débordement UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de Boule & Bill de tous âges

Par Aurélia Bertrand
Chez Hachette

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Auteur

Aurélia Bertrand

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

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Boule & Bill

Aurélia Bertrand

Paru le 01/04/2026

112 pages

Hachette

14,95 €

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Scannez le code barre 9782017356110
9782017356110
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