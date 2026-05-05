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Le politique à hauteur d'homme

Daniel Cueff

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Dans ce récit à la première personne, Daniel Cueff, figure singulière de la vie publique bretonne, raconte un parcours hors norme. De son enfance dans la campagne du Léon aux bancs de l'université de Rennes, des luttes de Plogoff aux expérimentations de Langouët, il trace une ligne cohérente : celle d'une écologie enracinée, exigeante, sans dogme ni drapeau. Ni tribun ni professionnel de la politique, il incarne une autre manière de faire : discrète mais déterminée, artisanale mais ambitieuse. Ce livre n'est pas un manifeste, c'est un journal de bord. Il explore l'éducation populaire, la démocratie renouvelée, la gestion des biens communs, la transformation des territoires et interroge jusqu'au rôle même de l'Etat. A l'heure des crises multiples, Daniel Cueff propose une voie pragmatique, lucide, profondément humaine. Il relie l'écologie au quotidien, l'Europe aux villages, l'action locale à la pensée politique. Et toujours avec la même conviction : agir sans bruit, mais sans reculer. Un livre pour celles et ceux qui cherchent du sens dans l'action publique et croient encore à la puissance d'un engagement cohérent.

Par Daniel Cueff
Chez Editions Apogée

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Auteur

Daniel Cueff

Editeur

Editions Apogée

Genre

Actualité politique France

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Le politique à hauteur d'homme

Daniel Cueff

Paru le 05/05/2026

133 pages

Editions Apogée

12,00 €

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Scannez le code barre 9782843989094
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