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Prendre en soins un patient pour un bégaiement ou un bredouillement

Delphine Darque, Marie Parolini

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Le guide pratique pour accompagner et prendre en soins les patients qui rencontrent un trouble de la fluence verbale. Le passage des savoirs théoriques à la pratique clinique peut parfois être délicat. Ce livre est le guide idéal pour réussir cette transition. Il propose une synthèse des données scientifiques actuelles et des applications concrètes pour la pratique clinique. Vous y trouverez notamment : - des repères sur le bégaiement, le bredouillement et l'échodysphémie : sémiologie, étiologie, diagnostics différentiels et troubles associés ; - une méthodologie EBP pour le bilan et le suivi ; - des parcours de rééducation adaptés à chaque âge (enfants d'âges préscolaire et scolaire, adolescents, adultes) ; - des conseils pour aménager un environnement scolaire ou professionnel favorable.

Par Delphine Darque, Marie Parolini
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Delphine Darque, Marie Parolini

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Orthophonie

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Prendre en soins un patient pour un bégaiement ou un bredouillement

Delphine Darque, Marie Parolini

Paru le 05/05/2026

276 pages

De Boeck supérieur

29,90 €

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Scannez le code barre 9782807369542
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