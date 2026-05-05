Prendre en soins un patient pour un bégaiement ou un bredouillement

Le guide pratique pour accompagner et prendre en soins les patients qui rencontrent un trouble de la fluence verbale. Le passage des savoirs théoriques à la pratique clinique peut parfois être délicat. Ce livre est le guide idéal pour réussir cette transition. Il propose une synthèse des données scientifiques actuelles et des applications concrètes pour la pratique clinique. Vous y trouverez notamment : - des repères sur le bégaiement, le bredouillement et l'échodysphémie : sémiologie, étiologie, diagnostics différentiels et troubles associés ; - une méthodologie EBP pour le bilan et le suivi ; - des parcours de rééducation adaptés à chaque âge (enfants d'âges préscolaire et scolaire, adolescents, adultes) ; - des conseils pour aménager un environnement scolaire ou professionnel favorable.