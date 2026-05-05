Gendarme adjoint volontaire (GAV)

Cet ouvrage s'adresse aux candidats souhaitant devenir gendarme adjoint volontaire agent de police judiciaire adjoint (GAV APJA) ainsi qu'à ceux désirant servir comme gendarme adjoint volontaire destiné à un emploi particulier (GAV EP). Ce livre s'adresse à tout candidat souhaitant devenir gendarme-adjoint sur le terrain (GAV APJA) ou désirant servir comme gendarme-adjoint Emploi particulier (GAV EP). Outre la présentation détaillée qu'il contient sur le métier et la formation pour y accéder, il permet de préparer les épreuves de sélection : LES EPREUVES D'ADMISSIBILITE - Test de connaissances générales - Test de compréhension de textes - Test de personnalité L'EPREUVE D'ADMISSION - Entretien avec le chargé de recrutement Des rappels de cours, des conseils méthodologiques ainsi que de nombreux QCM et exercices permettent de se préparer sérieusement et efficacement.