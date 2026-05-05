Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Gendarme adjoint volontaire (GAV)

Marc Dalens

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage s'adresse aux candidats souhaitant devenir gendarme adjoint volontaire agent de police judiciaire adjoint (GAV APJA) ainsi qu'à ceux désirant servir comme gendarme adjoint volontaire destiné à un emploi particulier (GAV EP). Ce livre s'adresse à tout candidat souhaitant devenir gendarme-adjoint sur le terrain (GAV APJA) ou désirant servir comme gendarme-adjoint Emploi particulier (GAV EP). Outre la présentation détaillée qu'il contient sur le métier et la formation pour y accéder, il permet de préparer les épreuves de sélection : LES EPREUVES D'ADMISSIBILITE - Test de connaissances générales - Test de compréhension de textes - Test de personnalité L'EPREUVE D'ADMISSION - Entretien avec le chargé de recrutement Des rappels de cours, des conseils méthodologiques ainsi que de nombreux QCM et exercices permettent de se préparer sérieusement et efficacement.

Par Marc Dalens
Chez Studyrama

|

Auteur

Marc Dalens

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Gendarme adjoint volontaire (GAV) par Marc Dalens

Commenter ce livre

 

Gendarme adjoint volontaire (GAV)

Marc Dalens

Paru le 05/05/2026

234 pages

Studyrama

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782759060078
9782759060078
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.