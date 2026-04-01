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#Roman jeunesse

iron Man et ses amis incroyables

Disney

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Les histoires des petits héros de la série animée Iron Man et ses amis incroyables ! - Un petit album épais, illustré, de 32 pages, relié cartonné, avec un niveau et un temps de lecture (env. 5 min) adaptés aux plus petits. - Une histoire inédite pour suivre les missions des jeunes Tony Stark (Iron Man), Riri Williams (Ironheart) et Amadeus Cho (Iron Hulk). - Des nouvelles aventures qui sont l'occasion de faire découvrir aux enfants la bienveillance, le courage, l'amitié et la force du travail en équipe ! Dès 3 ans. L'histoire : Alors que Tony, Riri, Amadeus et Vision s'apprêtent à pique-niquer, Ultron, le robot super-vilain, vole tous les jouets des enfants du parc ! Heureusement, l'équipe Iron est là...

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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iron Man et ses amis incroyables

Disney

Paru le 01/04/2026

32 pages

Hachette

6,95 €

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Scannez le code barre 9782017327875
9782017327875
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