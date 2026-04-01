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Dire Bound

Sable Sorensen

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A Sturmfrost, les loups ne pardonnent pas. Meryn Cooper n'a jamais rêvé de devenir une liée, ces guerriers d'élite capables de nouer un lien mental avec d'immenses et redoutables loups géants. Mais lorsque sa soeur est enlevée par les monstres immortels que son royaume combat depuis des siècles, son monde s'effondre. Prête à tout pour franchir le front et la sauver, Meryn s'engage dans l'armée. Propulsée dans les Epreuves du Lien, elle doit survivre à une ascension mortelle, puis à quatre mois d'entraînement au château. Et surtout, elle doit apprendre à apprivoiser le lien avec une louve sauvage qui refuse toute communication. Chaque jour est une lutte, entre les cours brutaux où la moindre erreur peut tuer, et les bals étincelants de la cour où chaque sourire cache une lame. Méprisée par les autres recrues, isolée, Meryn est seule face à Stark Therion, un instructeur aussi impitoyable que fascinant. Heureusement, dans ce monde de violence et de secrets, Killian Valtiere, le séduisant prince héritier, semble lui tendre la main. Pourtant, tomber amoureuse pourrait bien être sa dernière erreur...

Par Sable Sorensen
Chez Hachette

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Auteur

Sable Sorensen

Editeur

Hachette

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Dire Bound

Sable Sorensen trad. Eléonore Kempler

Paru le 01/04/2026

726 pages

Hachette

23,00 €

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Scannez le code barre 9782017293835
9782017293835
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