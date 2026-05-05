Introduction générale au droit

Des fiches claires et synthétiques pour initer les étudiants aux notions essentielles du système juridique français. Défini par Jean Giraudoux comme "la plus puissante école de l'imagination" , le droit ne se résume-t-il qu'à des règles et à des institutions chargées de les faire appliquer ? Outil de régulation des conflits dans une société en mutation et face à l'internationalisation des échanges, le droit français innoveet se rénove. Cette septième édition, actualisée et refondue, décrit non seulement les principes juridiques fondamentaux mais aussi les différentes sources du droit, l'organisation juridictionnelle et la hiérarchie des principales normes. Elle présente également les caractéristiques des actes et des faits juridiques ainsi que les régimes de preuve applicables. Les fiches synthétiques permettent d'appréhender la logique du raisonnement juridique et ses exigences d'argumentation et d'équilibre. Structurées de manière pédagogique, elles contiennent des définitions simples qui précisent le contenu et la portée des règles les plus utilisées dans la pratique du droit. A jour de l'organisation judiciaire en 2025, de nombreux exemples concrets viennent illustrer l'état de la réglementation en vigueur : droit à la déconnexion en matière de télétravail, statut juridique de l'intelligence artificielle (IA) ou régime de l'animal en tant qu'être "vivant doué de sensibilité" ... Destiné aux étudiants de première année de licence de droit et aux candidats aux concours administratifs, cet ouvrage est également accessible aux élèves de terminale souhaitant découvrir cette discipline.