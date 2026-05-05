100 fiches pour comprendre la comptabilité

Un guide clair, progressif et opérationnel pour comprendre la comptabilité. Accessible sans prérequis, cet ouvrage propose 100 fiches structurées couvrant l'ensemble du processus comptable. Du cadre réglementaire aux opérations d'inventaire, en passant par les états financiers, la TVA, les immobilisations ou les écritures complexes, chaque connaissance est expliquée avec rigueur et pédagogie. Chaque fiche présente les aspects pratiques ainsi que les incidences fiscales des écritures afin d'ancrer chaque notion dans la réalité professionnelle grâce à sa rigueur théorique, ses exemples concrets et ses tableaux explicatifs. Conçu pour les étudiants en BTS (comptabilité-gestion, gestion de la PME), BUT (GEA, techniques de commercialisation), DCG ou écoles de commerce, ce livre constitue également une ressource utile pour les enseignants, les professionnels, les entrepreneurs et les autodidactes. Facile à consulter selon les besoins, il offre une lecture progressive et une approche directement applicable aux pratiques de l'entreprise. Ces 100 fiches ont pour ambition d'accompagner les lecteurs tout au long de leur parcours d'apprentissage, de révision ou d'approfondissement. Elles visent également à démystifier la comptabilité en la rendant lisible et accessible.