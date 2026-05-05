Dans sa jeunesse, Jean-François Lyotard (1924-1998) entretint trois vocations : "Je me sentais hésitant : dominicain, peintre, ou historien ? [...] Le moine annonçait la loi, le peintre la forme (et la couleur), l'historien l'événement." Il devint finalement philosophe, identifié comme celui qui popularisa la notion de postmodernité, auteur d'une oeuvre post-structuraliste difficile, qui désarçonne par l'exigence de son idiome et par l'importance des remaniements qui en ponctuent le cours. Pour s'orienter dans son oeuvre, Claire Pagès prend pour boussole les trois motifs qui, selon Lyotard, avaient croisé son cheminement philosophique : la loi, la forme avec la couleur et l'événement. Et de s'interroger : comment a-t-il pensé le politique ? Que dit-il de la pratique artistique et de sa contestation du monopole théorique ? Que signifie "phraser l'événement" et pourquoi cela nous expose-t-il à l'épreuve du différend ?